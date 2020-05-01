İstanbul'da iki AVM'nin açılış tarihi belli oldu

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılış kararı sonrası, ilk resmi tarih belli oldu. Akiş GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre istanbul'daki Akasya ve Akbatı AVM 1 Haziran'da ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.



Söz konusu AVM'lerde, hijyen koşulları üst seviyeye çıkarılacak. Yürüyen merdivenler ultraviyole ışıkları ile sterilize edilecek.

Havalandırma santrallerine cihaz takılacak. Girişlere termal kamera yerleştirilirken AVM içerisindeki kişi sayısı sınırlandırılacak.

Mağazalara da yüzde 50'ye varan kira desteği sağlanacak.



AVM'LERİ MAYISTA AÇMA HAZIRLIĞI

