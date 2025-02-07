İstanbul'da iki değnekçiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokaklarda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep edildiğini tespit etti.



Ekip aracını park etmek isteyen sivil polis ekiplerinden ücret talep eden M.T. ve O.T, suçüstü yakalandı.



Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.