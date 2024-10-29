İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga

İstanbul Halkalı'da bir sitenin önünde iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada silahlar da kullanıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga

Halkalı'da 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sokağın adete savaş alanına döndüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada dört el de silah sesi duyuldu.

Mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgada, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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