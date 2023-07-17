İstanbul'da iki ilçede yarasa paniği: Evlere kadar girdiler

İstanbul'da iki ayrı eve yarasa girdi. İlk olay, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti.
Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Ertesi gün yeniden görülen yarasa, ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu, daha sonra ise doğaya salındı.
Bir diğer olay ise Silivri'de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
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