İstanbul'da iki kadını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

İddianamede, sanığın akıl sağlığının tespiti için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapora göre ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği aktarıldı.



Sanık Mustafa Payam'ın bu kapsamda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme", "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



İddianamede ayrıca sanık Payam'ın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Sanık Payam ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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