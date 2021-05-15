İstanbul'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Pendik'te bir binanın bodrum katındaki evde Türkmenistanlı iki kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı - DHA 15.05.2021 - 13:04

İstanbul'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesinde Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Güvenlik güçleri bina girişine şerit çekerek önlem alırken, ev sahibi tarafından kapının açılmasıyla daireye giren sağlık ekibi, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede, herhangi bir kan ya da darp izine rastlanmazken, mutfakta 6-7 boş kolonya şişesinin olduğu tespit edildi.

İki kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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