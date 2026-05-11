Başakşehir sanayi sitesinde yangın. 8 saatte söndürüldü, onlarca dükkan hasar gördü

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın , kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

Çok sayıda kimyasal maddenin bulunduğu dükkanda patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte yangın çevredeki dükkanlara da sıçradı.

Yangını evlerinde haber alan site esnafı, alevleri söndürebilmek için seferber oldu.

Sanayi sitesinin alt katında bulunan imalathane ve depolara sıçrayan yangına ekipler güçlükle müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, kimyasal ve mobilya malzemelerinin bulunduğu iş yerlerini, getirilen özel köpüklerle söndürmeye çalıştı.



8. SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan yangından bir kedi yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın gece boyunca devam ederken 8. saatinde tamamen söndürüldü. Yangının başladığı parfüm imalatı yapan iş yeri dahil olmak üzere yangının sirayet ettiği diğer dükkan ve otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi.

Uzman ekipler yangının nasıl başladığını araştırıyor.