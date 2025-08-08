İstanbul'da iki katlı tarihi bina çöktü

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde akşam saatlerinde iki katlı tarihi metruk binanın üst katı ve çatısında kısmi çökme oldu.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.



Çökmenin meydana geldiği ahşap bina bariyerlerle çevrilirken, sokak da trafiğe kapatıldı.

Ekipler binada inceleme yaptı.