İstanbul'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada şoförün fenalaştığı ortaya çıktı: Ambulans çağırın

Akşam gazetesinin haberine göre, İstanbul Avcılar'da önceki akşam Şükrübey Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Toplam 4 metrobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kazanın şoförlerden birinin rahatsızlanması üzerine yaşandığını duyurdu. İBB'den paylaşılan görüntülerde metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum" dediği duyuldu.



3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA



Görüntülerde, şoförün fenalaştığı sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer aldı. Bariyerlere çarpan aracın daha sonra karşı şeride geçip başka bir metrobüsle çarpıştığı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, feci kazada yaralanan 99 kişinin tedaviye alındığını, bunlardan 88'inin taburcu olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tedavisi süren 8 yaralıdan 3'ünün yoğun bakımda olduğunu duyurdu.



YARALIYI DA YANLIŞ SAYDI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaralı sayısını 117, tedavisi sürenleri de "10'dan yüksek" diyerek aktardı. İmamoğlu, şoför Kibar'la ilgili de "2006 girişli. 2012'den beri metrobüs hattında çalışıyor" bilgisini paylaştı.



İstanbul Avcılar'da, metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın yolculara “Ambulans çağırın” dedikten sonra bariyere ve karşıdan gelen araca çarptığı oraya çıktı.

2 YIL SONRA AYNI YERDE AYNI KAZA



19 Nisan 2020'de yine Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış, 4 kişi yaralanmıştı. Kazaya bir şoförün bayılmasının neden olduğu ortaya çıkmıştı.



SAVCILIKTAN SORUŞTURMA



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kendisini iyi hissetmediğini belirterek yolculardan ambulans çağırmasını isteyen Mahsun Kibar'ın neden aracı durdurmayarak yola devam ettiği araştırılıyor.



KALP VE TANSİYON HASTALIĞI YOK



Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Abimin daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu" dedi. Her metrobüs kazası olduğunda hemen abisini aradıklarını söyleyen Fatih Kibar, "O akşam kazayı haber alınca yine aradık, 2 saat ulaşamadık" diye konuştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kadri Bulut da şoförün durumuyla ilgili şöyle dedi: "Hastamızın bilinci açık. Riskli bir operasyon geçirecek. Bayılma durumuyla ilgili değerlendirme yapıldı, bir hastalığı yok."



SAATLERCE YÜRÜDÜLER



Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, 2 saat ulaşım sağlanamadı. Metrobüslerden inerek yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı bazı noktalarda durdu.



Avcılar'da 2 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı feci olayın ardından son 3 yılda 20 metrobüs kazasının meydana geldiği ortaya çıktı.

GÖRDÜĞÜM HERKES KANLAR İÇİNDEYDİ



Feci kazada yaralanan İranlı Kamelia Kaçui, "Bazı yolcular yerdeydi. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor" dedi. İranlı Nejla Sabbagh da kendine geldiğinde herkesin kanlar içinde yattığını gördüğünü aktararak, "Çığlık atarak kapıyı kırıp dışarıya çıktık" diye konuştu. En arka koltukta oturan Ahmet Azun da şöyle konuştu: "Birisi kapıyı kırdı, öyle çıktık. Kolumda kırık, vücudumda sancı var."



SON 3 YILDA 20 METROBÜS KAZASI! 2 ÖLÜ 218 YARALI



Avcılar'da 2 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı feci olayın ardından son 3 yılda 20 metrobüs kazasının meydana geldiği ortaya çıktı. Çoğunlukla metrobüslerin önündeki araça çarpmasıyla yaşanan kazaların listesi şöyle;



5 Temmuz 2019: Mecidiyeköy'de metrobüsün çarptığı yoldan geçen yaya ile 2 yolcu yaralandı.



24 Temmuz 2019: Üsküdar'da bir metrobüs, önündeki metrobüse çarptı; 11 yolcu yaralandı.



6 Ekim 2019: Halıcıoğlu Durağı'nın yakınında bir metrobüs, önündeki araca çarptı; 13 yaralı.



8 Ekim 2019: Beylikdüzü'nde durağa yanaşan metrobüs, önündeki araca çarptı. Aynı gün Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı; toplam 11 yaralı.



28 Aralık 2019: Şirinevler Durağı'nda ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı.



19 Ocak 2020: Okmeydanı'nda metrobüs önündeki başka bir metrobüse çarptı, bir şoför yaralandı.



20 Ocak 2020: Mecidiyeköy'de metrobüsle motosiklet çarpıştı. Motosikletli öldü, 2 kişi yaralandı.



1 Şubat 2020: Edirnekapı'da arızalan metrobüsle çekicinin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.



10 Mart 2020: Haliç Köprüsü girişinde iki metrobüs çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.



19 Nisan 2020: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili İBB, şoförlerden birinin bayıldığını açıkladı.



29 Nisan 2020: Beylikdüzü'nde üç metrobüs aracının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



8 Ekim 2020: Zeytinburnu'nda bir metrobüse arkadan gelen araç çarptı; 7 kişi yaralandı.



1 Kasım 2020: Avcılar'da metrobüs, yoldan geçen yayaya çarptı. Yaya ile birlikte 6 yolcu yaralandı.



5 Temmuz 2021: Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi Durağı'nda bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir araç çarptı; 24 kişi yaralandı.



29 Kasım 2021: İki metrobüs, Haramidere'de çarpıştı. Maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.



2 Şubat 2022: Haramidere'de freni tutmayan metrobüs, önündeki araça çarptı; 7 yaralı.



10 Mart 2022: Haramidere'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüs aracına çarptı; 4 yaralı.



29 Nisan 2022: Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı,. Feci kazada 9 kişi yaralandı.