İstanbul'da iki tramvay çarpıştı. Yolcular tahliye edildi
03.03.2026 10:13
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvay raydan çıkıp karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.
SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI
Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.
Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.