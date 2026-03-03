Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İstanbul'da iki tramvay çarpıştı. Yolcular tahliye edildi

03.03.2026 10:13

İstanbul'da iki tramvay çarpıştı. Yolcular tahliye edildi
Anadolu Ajansı

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

AA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvay raydan çıkıp karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

 

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

 

Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.

 

Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram