İstanbul’un iki yakasında yat yangını meydana geldi.
Pendik ilçesinde akım amacıyla kızağa çekilen yatta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu.
Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy Marina'da bağlı bulunan yatta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yatta hasar oluştu.
Nedeni henüz bilinmeyen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.