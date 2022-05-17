İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

İstanbul Kağıthane'de anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye döven eli sopalı iki amcadan birine ev hapsi verildi.

Çağlayan’da geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar vermişti.

Bu süreçte ikilinin 17 yaşındaki ikiz çocukları E.K. ve B.K. iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak verdiler. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı.



ELİ SOPALI AMCADAN SOKAK ORTASINDA DAYAK

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. (32) ve Ömer K. (26) tarafından araçla yolları kesilmişti. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövülmüştü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTILAR



Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık vermişti.



İki amca daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



AMCALARDAN BİRİNE EV HAPSİ



Olayın ardından ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine ekipler, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.’yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki saldırgan amcaya ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.



Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yılmaz K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Ömer K’ye ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi verildi.