İstanbul Valiliği, 7 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) nedeniyle, ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile iki adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir. Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."