İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı

Haberler - DHA 15.07.2022 - 13:37
İstanbul Bağcılar'da Atatürk büstüne saldıran üç çocuk gözaltında.
Olay, Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi.
İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.
Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.