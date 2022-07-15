İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı

İstanbul'daki bir ilkokulun bahçesinde dört çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine dört çocuktan 3'ü gözaltına alındı.

Haberler - DHA 15.07.2022 - 13:37

İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı

Bağcılar'da büstüne saldıran üç çocuk gözaltında.

Olay, Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi.

İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.

Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...