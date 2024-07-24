İstanbul'da imama oklu saldırı

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, tartıştığı imamı okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'da imama oklu saldırı

'un Bağcılar ilçesindeki Necattin Camii'nde imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla camiye geri geldi.

Cami imamını okla vuran saldırgan, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

İstanbul'da imama oklu saldırı - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

İstanbul'da imama oklu saldırı - 2

Saldırgan Mehmet Fatih G. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. Saldırganın poliste "uyuşturucu madde bulundurmak", "kişilerin huzur ve sükünunu bozma", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu da tespit edildi.

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