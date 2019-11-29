İstanbul'da indirim kampanyasında izdiham: 3 yaralı

İstanbul'da 'efsane cuma' kapsamında bir mağazanın yaptığı indirim kampanyasında izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda mağazanın camları kırılırken olayda 3 kişi yaralandı.

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İstanbul Maltepe'de indirim kampanyasında yaşanan izdiham sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Maltepe'de bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağaza önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu.

İzdiham sonucu ise mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışı durdurdu.

İzdiham sırasında kırılan camların vücuduna isabet ettiği üç kişi yaralandı.

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