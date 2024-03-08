İstanbul’da inşaatta ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de inşaatta erkek cesedi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaatta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bir kişinin inşaat sahasında hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu 112 Acil Servise bildirdi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.
Daha sonra polisin yaptığı incelemede erkek cesedinin Abdullah Deniz’e ait olduğunu tespit etti.
Vücudunda herhangi bir dayak izi veya kesik bulunmayan Deniz’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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