İstanbul’da inşaatta ceset bulundu

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.



Daha sonra polisin yaptığı incelemede erkek cesedinin Abdullah Deniz’e ait olduğunu tespit etti.



Vücudunda herhangi bir dayak izi veya kesik bulunmayan Deniz’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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