İstanbul’da inşaatta ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaatta erkek cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir dayak ya da kesik izi bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morgana kaldırıldı.

İstanbul’da inşaatta ceset bulundu

Küçükçekmece’de inşaatta erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaatta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin inşaat sahasında hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu 112 Acil Servise bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da inşaatta ceset bulundu - 1

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

Daha sonra polisin yaptığı incelemede erkek cesedinin Abdullah Deniz’e ait olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir dayak izi veya kesik bulunmayan Deniz’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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