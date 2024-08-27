İstanbul'da inşaatta feci ölüm

İstanbul Maltepe'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da inşaatta feci ölüm

'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi Sakızlı Sokak'ta bitme aşamasına gelen 4 katlı bir inşaatta, binanın merdivenlerinde kum döken Mustafa A. (53), 4'üncü katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mustafa A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Binanın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yıkılmak üzere olan duvarın altından aracını son anda kurtardı

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...