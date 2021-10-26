İstanbul'da "insani su kullanım hakkı" uygulaması durduruldu

İSKİ'ye getirilen 'İnsani Su Hakkı' uygulaması, Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine kaldırıldı.



İBB Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla, İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.



Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Uygulamanın durdurulması, faturalara yüzde 20 artış olarak yansıyor.

BAKANLIĞA BAŞVURU

İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıkladı.