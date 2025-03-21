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İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İstanbul'da bulunan Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk binasına motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Şişli'deki Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde motosikletle gelen iki şüpheli binaya uzun namlulu silahlarla 8 el ateş açtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli saldırıda can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

"Irak’ın Ankara, ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır" ifadesini kullandı.

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