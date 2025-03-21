İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde motosikletle gelen iki şüpheli binaya uzun namlulu silahlarla 8 el ateş açtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli saldırıda can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

"Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır" ifadesini kullandı.