İstanbul'da İran açıklamasına yasak

İran'daki rejim karşıtı gösteriler 28 Aralık'tan bu yana sürüyor.

Protestoların yanı sıra birçok İran vatandaşı, ülkelerinin farklı ülkelerdeki diplomatik misyonları önünde basın açıklaması yapıyor.

İstanbul'da da benzer bir etkinlik yapılacağı bildirilmişti.

Basın açıklaması öncesinde Fatih Kaymakamlığı yasak kararı aldı.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu çevresinde yapılmak istenen basın açıklamaları yasaklandı.

Kaymakamlık bu karara gerekçe olarak asayiş ve güvenlik sebebini gösterdi.

Kaymakamlığın açıklamasında, ilçe sınırlarındaki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde saat 13.00 sıralarında basın açıklaması yapılacağına dair çağrıların gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"- Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre Valilikçe belirlenmiş toplantı ve basın açıklaması alanlarından olmadığından,

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet edebileceği, basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür.."