İstanbul'da iş çıkışı kar yoğunluğu: Metro istasyonlarında kalabalık oluştu
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle iş çıkışı toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'daki toplu ulaşım istasyonlarında büyük kalabalık oluştu.
Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu.
Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.
Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.
Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.
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