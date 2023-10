İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.



Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında araç trafiği her iki yönde ağır ilerliyor.



TEM Otoyolu Sancaktepe-Ataşehir ile Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan'da başlarken, diğer istikamette ise Okmeydanı'nda yavaşlayan trafik, köprüde hafif akıcı seyretmesinin ardından, Ataşehir ayrımına kadar yoğun akıcı devam ediyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik Ümraniye ayrımında başlıyor. Trafiğin köprü üzerinde akıcı olduğu, Maslak ile Hasdal arasında ise araçların durma noktasına geldiği gözleniyor.



Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da yoğunluk görülüyor.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çobançeşme mevkisinde araçlar Avcılar yönüne güçlükle ilerlerken, TEM Otoyolu'nda ise İSTOÇ mevkisinden Avcılar istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Ambarlı, Saadetdere ve Haramidere mevkilerinde Edirne istikametinde yoğunluk oluşurken, Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda da çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.



Basın Ekspres Caddesi'nde ise her iki yönde trafik ağır ilerliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 80 ölçüldü.



BETON DÖKÜM ÇALIŞMASI ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU



Kent genelinde akşam saatlerinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu görüldü.



Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta gruplar halinde ilerlemeye çalıştı.



Çağlayan metrobüs durağında da İstanbul Büyükşehir Belediyesince metrobüs yolunda başlatılan beton döküm çalışması nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanıyor.



Çalışma kapsamında araçların her iki yön için de Beylikdüzü istikametine ilerlemesi, yolcuların araçlara binmesi ve inmesinde zorluğa neden oluyor. Yolcular, yön değiştirmek için Darülaceze Perpa durağında başka araca biniyor.