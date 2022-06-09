İstanbul'da iş görüşmesinde taciz iddiası

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir danışmanlık merkezinde önceki gün öğle saatlerinde iddiaya göre, Ü.O. iş görüşmesi sırasında Hasan Y.'nin tacizine uğradı.

Ü.O.'nun pencereden dışarı doğru "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar" şeklinde bağırdığını duyanlar durumu polise bildirdi.



Taciz edildiği ileri sürülen Ü.O.'nun, Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Ardından Ü.O., iş yerinden dışarı doğru koşan Hasan Y.'nin peşine takıldı. Gelen polis ekipleri, Ü.O. ile Hasan Y.'yi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü.



Burada alınan ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu kadının kendisine saldırdığını iddia etti.



İki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, Hasan Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.