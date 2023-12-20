İstanbul'da iş yerinde çıkan yangın, evlere de sıçradı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da iş yerinde çıkan yangın, evlere de sıçradı: Ölü ve yaralılar var

'un Esenler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 95. Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da iş yerinde çıkan yangın, evlere de sıçradı: Ölü ve yaralılar var - 1

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da iş yerinde çıkan yangın, evlere de sıçradı: Ölü ve yaralılar var - 2

Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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