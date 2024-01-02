İstanbul'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

İStanbul'un Kartal ilçesinde saat 08.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin bahçesinde yangın çıktı.



İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülen yangın bahçedeki kulübenin alev almasına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

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