İstanbul'da işçi konteynerinde yangın

İstanbul Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da işçi konteynerinde yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

nedeniyle konteynerde hasar meydana geldi.

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