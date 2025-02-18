İstanbul'da işçi konteynerinde yangın

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 7 konteyner, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da işçi konteynerinde yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki bir konut inşaatında, işçilerin kaldığı konteynerlerin elektrik tesisatında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik haldeki 7 konteyneri sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

sonucu konteynerlerde büyük çapta hasar oluştu.

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