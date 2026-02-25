İstanbul'da işçi konteynerinde yangın

Ramazan imsakiyesi banner
25.02.2026 10:50

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (Foto: Arşiv)

AA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde işçi konteynerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

