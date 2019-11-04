İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı 108'e yükseldi

İstanbul ve Tekirdağ'da ıspanak kaynaklı olduğu iddia edilen zehirlenme vakaları gündeme oturdu.

Sabah saatlerinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 44 olarak açıkladığı zehirlenme vakası sayısı 108'e yükseldi.

Konuyla ilgili son açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi.

"Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür" ifadeleriyle başlayan açıklama şu şekilde:



"80 KİŞİ TABURCU OLDU, 28 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA"

"4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır.

BELİRTİLER

Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız."

TEKİRDAĞ'DA 40 KİŞİ

Tekirdağ'da da ıspanak yediği belirtilen 40 kişi benzer şikayetle hastanelere başvurdu. Hayati tehlikesi olmayan hastalardan 39'unun taburcu edildiği, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.HABERE GİT