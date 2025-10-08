İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversiteler Komisyonu ve Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eylem için bir araya gelen vatandaşlar Filistin bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı.

İsrail'in Gazze saldırılarının 2. yılında, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanıldı. 

aleyhine slogan atan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" yazılı döviz taşıdı.

