İstanbul'da işten çıkacaklar dikkat! Yoğunluk her geçen dakika artıyor

İstanbul'da cuma trafiği erken başladı.

Kentin bazı noktalarında sağanak geçişleri etkili olunca trafik de yavaşladı.

Yağmur, cuma trafiği ile birleşince iş çıkış saatinden önce yoğunluk artmaya başladı.

D-100'DE YOĞUNLUK ARTIYOR

D-100 Karayolu'nda Anadolu yönünde köprü trafiği Zeytinburnu öncesinde başlıyor.

Haliç Köprüsü'ne kadar süren yoğunluk, sonrasında rahatlarken, Mecidiyeköy'de trafik yine durma noktasına geliyor.

Köprü geçişi sonrasında ise saat 16.10 itibarıyla bir problem bulunmuyor.

TEM'DE KUYRUK UZADI

TEM Otoyolu'nda ise Avrupa-Anadolu geçişi şimdiden yoğunlaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Cebeci Tüneli bağlantısı öncesinde başlıyor.

Anadolu geçişine kadar süren trafik sonrasında rahatlıyor.

ANADOLU-AVRUPA GEÇİLERİ

Anadolu-Avrupa geçişlerinde her iki köprüde de şu an için bir problem yok ancak Ataşehir çevresi yoğunlaşmaya başladı.

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde trafik Sencaktepe civarında başlıyor.

Aksi yönde ise Ataşehir ile Çamlıca Gişeler arasında yoğun bir trafik hakim.

MAHMUTBEY YOĞUNLAŞIYOR

Avrupa Yakası'nda Mahmutbey trafiği ise her geçen dakika artıyor.

D-100'de ise Cevizlibağ-Küçükçekmece arası çok yoğun.

Saat 16.10 itibariyla İBB Trafik Uygulaması'ndaki yoğunluk oranı yüzde 67.