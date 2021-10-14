İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suç kayıtlı saldırgan serbest

İstanbul Çağlayan’da aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir işyerine tabancayla kurşun yağdıran saldırganın 30 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırgan, polis tarafından yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın alkollü olduğu için çorbacıdan çıkartıldığı bu sebeple sinirlenip ateş açtığı söylediği öğrenildi.

Haberler - İHA 14.10.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 17:32

İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suç kayıtlı saldırgan serbest

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İstanbul Kağıthane'de önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında  insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran bir şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz iş yerine kurşun yağdırdı.

Yaşanan dehşet anları sonrasında şahıs hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı. 

30 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı.

Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler şahsın emniyette çeşitli suçlardan 30 adet kaydı olan “Japon” lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST

Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T. ifadesinde ise alkollü bir şekilde çorbacıya gittiğini ancak işyeri sahibi tarafından alkollü olduğu için dışarıya çıkartıldığını ve bu sebeple sinirlenip ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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