İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suç kayıtlı saldırgan serbest

İstanbul Kağıthane'de önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran bir şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz iş yerine kurşun yağdırdı.

Yaşanan dehşet anları sonrasında şahıs hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı.

30 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı.

Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler şahsın emniyette çeşitli suçlardan 30 adet kaydı olan “Japon” lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi



SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST



Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T. ifadesinde ise alkollü bir şekilde çorbacıya gittiğini ancak işyeri sahibi tarafından alkollü olduğu için dışarıya çıkartıldığını ve bu sebeple sinirlenip ateş açtığını söylediği öğrenildi.



Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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DENETİM NOKTASINDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI