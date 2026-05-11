İstanbul'da jetski kazası. 1 ölü, 1 yaralı
11.05.2026 03:27
Anadolu Ajansı
Çatalca'da kiraladıkları jetskiyle kaza yapan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri hafif yaralandı.
İstanbul'un Karadeniz kıyısında iki arkadaşın jetski macerası ölümle sona erdi.
Kaza, Çatalca'daki Yalıköy sahilinde meydana geldi. İki arkadaş sahilden kiraladıkları jetskiyle denize açıldı. Bir süre sonra jetskinin devrildiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu.
Jandarma, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan arkadaşı İ.K.G.'nin tedavisi sürüyor.
