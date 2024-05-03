İstanbul'da kaç konutun dönüştürülmesi gerekiyor? Bakan Özhaseki'den açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tv100'de soruları yanıtladı.



Kentsel dönüşümün doğru ve hızlı yapılabilmesi için üçlü bir grubunu yan yana gelmesinin gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Birisi bakanlık, biz ve ekibimiz hazırız. Para, arsa hazır. Bu işin ikinci ayağında belediyeler var. Üçüncü ayakta da vatandaş var." dedi.



"Belediye başkanlarımız, özellikle ilçe belediye başkanlarımız kendi mahallelerini gözden geçirecekler, oralarda çöküntü haline gelen veya yıkılmaya çok yüz tutan yapıları tespit edecekler. Onların kentsel dönüşümü için bir çaba içerisinde olacaklar, vatandaşla görüşecekler sonra bize gelecekler." diyen Özhaseki "Burada çok net olarak ifade ediyorum, A’dan Z’ye hangi partili belediye başkanımız gelirse gelsin yeter ki kentsel dönüşüm için gelsin sonuna kadar imkanlarımızı paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA KAÇ KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİ?



İstanbul'da dönüştürülmesi gereken konutlarla ilgili de konuşan Özhaseki, şunları söyledi:



"Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda Marmara'ya bakan kısımda hasar daha fazla olur şeklinde bir anlayış var. Ancak yapı standartlara uygun değilse denizden uzak olsa da hasar olma ihtimali var. İstanbul'da 600 bin civarında bağımsız birimin bir an önce değişmesi gerekiyor."



