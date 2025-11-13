İstanbul'da kaçak alkol operasyonunda üç tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim'de kargo firması aracılığıyla sevk edilmeye çalışılan toplam 980 litre hacmindeki etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvılara el konuldu.

Devam eden soruşturma kapsamında, Çatalca'da olduğu tespit edilen depoda 1 Kasım'da arama gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında; 10 bin 500 litre etil/metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı, 6 adet karbon filtreleme cihazı, 375 kilogram karbon, 1 adet elektrikli şeritleme cihazı, 1 adet elektrikli paketleme/streçleme cihazı, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 8 nozollu dolum makinesi, üzerinde herhangi bir marka ibaresi bulunmayan 5 litrelik 768 adet boş teneke, siyah renkli ve üzerinde herhangi bir marka etiketi bulunmayan 5 litrelik 420 adet boş bidon ile 2 bin adet etiket ele geçirildi.

Depoda bulunan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6’sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.