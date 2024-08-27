İstanbul'da kaçak botoks ve yasa dışı ilaç operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında doktorlar da var

İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasa dışı ilaç satımına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 doktorunda bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler 3 gr. uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak botoks ve yasa dışı ilaç operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında doktorlar da var

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasa dışı ilaç alınıp satıldığı, kaçakyollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığı, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 2 doktorunda bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ECZA DEPOLARINA OPERASYON

Yürütülen çalışmalarda, ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 adet dijital materyal, 3 gr. uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

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