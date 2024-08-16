İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

İstanbul'da yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını belirleyerek ürünlerin tedarikçilerinin tespitine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...