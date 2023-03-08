İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu

Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara, 41 bin 610 adet elektronik sigara aparatı, bin civarında elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.