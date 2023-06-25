İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

Araçta yapılan incelemelerde 10 adet uyku tulumu da ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin yurtdışına yasadışı yollarla çıkmak için kaçakçılarla anlaştıkları ve sınır illerine ulaşmak için O.G. isimli kişiye yönlendirildikleri tespit edildi.



Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında toplam 80 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.



Mahkemeye sevk edilen O.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.