İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara baskın

EV SAHİPLERİNE 212 BİN 380 LİRA CEZA

Şüphelilere, her bir göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 212 bin 380 lira cezai işlem uygulandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından ''Göçmen Kaçakçılığı'' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.