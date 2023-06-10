İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara baskın

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmenlerin kaldığı evlere baskın yapılırken 37 kaçak göçmen ile 3 ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 212 bin 380 lira ceza kesildi.

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara baskın

'da polise ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlere ev kiralayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Zeytinburnu ilçesinde kaçak göçmenlerin kaldığı 7 adres tespit edildi. Ekipler söz konusu adreslere baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda bu adreslerde kalan 37 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara baskın - 1

Evlerde daha çok göçmenin yaşayabilmesi için koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğu görüldü. Evler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ekipler, göçmenlere evlerini kiralayan S.K., S.A ve İ.U. isimli 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara baskın - 2

EV SAHİPLERİNE 212 BİN 380 LİRA CEZA

Şüphelilere, her bir göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 212 bin 380 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından '' Kaçakçılığı'' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

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