imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda cinsel içerikli ürünün yanı sıra kaçak kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen ilaçları satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler Ocak, Şubat ve Mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon yaptı.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen değerinde cinsel içerikli ürünler, kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları olan toplam 181 bin 598 adet ilaç ele geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...