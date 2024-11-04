İstanbul'da kaçak lastik ve jant operasyonu: 30 milyon liralık malzeme ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasadışı yollarla ülkeye lüks otomobillere ait lastik ve jant soktuklarını ve bu parçaları el altından piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

Ekipler Esenyurt ve Sultanbeyli'de şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri işyerleri ve depolara 30 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve lastik jantı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.