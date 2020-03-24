İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 16:05

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OİB'den sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

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