İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.



Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.



Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

