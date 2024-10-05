İstanbul'da kaçak midye avlayan kişiye 26 bin 242 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Kuzguncuk sahilinde yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yüklenip taşınacağını belirledi.



Operasyonda, şüpheli A.Ö. yakalandı, 80 çuval kaçak midye muhafaza altına alındı. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için yeniden denize bırakıldı.



Şüpheliye toplam 26 bin 242 lira ceza uygulandı.