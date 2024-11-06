İstanbul'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, bir süre takibe aldıkları şüpheli araçtaki M.G. ve M.U'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar: Piyasalar nasıl tepki verdi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...