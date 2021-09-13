İstanbul'da kaçak tur denetimlerinde ceza yağdı: 200 liraya Bursa turu

İstanbul'da acenteler kapandıktan sonra açılan kaçak tur stantlarına yapılan incelemede 78 bin lira ceza kesildi. Kaçak turizmcilerin 200 liraya Bursa turu sattıkları görüldü.

DHA 13.09.2021 - 07:33

İstanbul'da kaçak tur denetimlerinde ceza yağdı: 200 liraya Bursa turu

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İstanbuk'da özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu ve çok sayıda turizm acentesinin bulunduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyrukluların, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar sattığı görüntülenmişti.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, "Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak" diyerek durumdan şikayetçi olmuştu.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane'de yer alan ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 kişinin men edildiği, 15 kişiye ise toplam 78 bin lira idari para cezasının uygulandığı ifade edildi.

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