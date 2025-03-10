İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Kent genelinde 39 ilçeden toplam 450 ekip ve 900 personelle yapılan operasyon ve denetimlerde 221 adres, iş yeri ve araç kontrol edildi.



Aramalarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin sigara, 41 bin 478 dolu, 49 bin 825 boş makaron bulundu.



281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paketlenmiş tütün, 2 bin 380 dal puro, 1190 sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ile 73 cinsel performans arttırıcı ürüne de ele geçirildi.



53 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 3 iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı.

