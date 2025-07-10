İstanbul'da kaçak yapılar yıkıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

YIKIM VE SÖKÜM ÇALIŞMALARI YAPILDI



Yapılan incelemelerde İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi.



Yıkım kararı verilen alanlar için harekete geçen İBB yetkilileri sabah saatlerinde Bebek’te bulunan tarihi pastaneye geldi.



Ekipler, iki katlı pastanenin mevzuata uymayan alanlarının yıkımı ve sökümünü yaptı.