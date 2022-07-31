İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 09:54

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 132 düzensiz göçmen yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan düzensiz göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...